رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 حالات وفاة و532 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الكويت

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:31 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و532 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 676 حالة، وعدد المصابين إلى 113 ألفا و269 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 139 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4177 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 800 ألف و937 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة، و844 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 672 حالة، وعدد المصابين إلى 112 ألفا و737 حالة.

موضوعات متعلقة

«فتاة المعادي».. كل ما نعرفه عن «جريمة سحل مريم حتى الموت»

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

هل كان يعقوب صنوع ماسونيًا؟.. دراسة علمية تكشف الحقيقة

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

ندوة نقدية لعرض «يوم أن قتلوا الغناء» فى القومى للمسرح