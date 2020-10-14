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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يحفظ شكوى الأهلى ضد «TEN» بسبب مجدى عبدالغنى

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:52 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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أقر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج "البريمو" المقدم في قناة ten، تقديم إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني، الذي هاجم النادي ومسئوليه في حلقة الخميس 1 أكتوبر 2020.

يأتي ذلك بعد أن تلقى المجلس خطابًا من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبدالغني على شاشتها ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين.

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