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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الاختيار 2» يعطل تصوير «عمر الناجي»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:55 م
الاختيار
الاختيار
منار إبراهيم
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يستعد صناع مسلسل "الاختيار 2" لبدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، تسببت في تعطيل تصوير مسلسل "عمر الناجي" بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي، الذي يتولى إخراج العملين مشيرًا إلى أنه فضل تأجيل تصوير المسلسل للأيام المقبلة وتوقف تصويره، حاليًا ليركز في تحضيرات الأول خاصة أنه يفضل أن يدقق في تفاصيل أعماله الفنية ويخرجها بأفضل صورة ممكنة.

وحقق الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضي، بعدما جسّد القصة الحقيقية للشهيد العقيد أحمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي، وكان من بطولة: أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجى».

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