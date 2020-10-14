وضع مخيم للمهاجرين فى الحجر الصحى عقب اكتشاف حالات كورونا

قالت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الأربعاء، إنه تم وضع مخيم للمهاجرين واللاجئين في جزيرة خيوس في الحجر الصحى، عقب اكتشاف ما لا يقل عن 30 حالة إصابة بفيروس كورونا.ويعيش في مخيم فيال 3200 شخص، ولن يتمكنوا من مغادرة المخيم. وسوف يُسمح لعدد محدود من العاملين بدخول المخيم.وسوف تبقى إجراءات الحجر الصحي حتى 21 أكتوبر الجاري. وقالت الوزارة إنه يتم إجراء فحوصات طبية مكثفة حاليًا.ويذكر أن المخيم خضع لإجراءات الحجر الصحي مؤقتًا فى أغسطس الماضي.