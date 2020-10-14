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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إعلان أسماء المشاركين في الدورة الثانية من مشروع «مدونات»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:59 م
مشروع مدونات
مشروع مدونات
إيمان عادل
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أعلن المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني، عن أسماء المشاركين في الدورة الثانية من مشروع "مدوّنات"، وتلقّى فريق المشروع 76 طلب، اختارت منها لجنة التحكيم 15 مشاركًا ومشاركة.

ينقسم هذا المشروع إلى مسارين ينطلقان في نوفمبر 2020، المسار الأول هو تدريب وإنتاج حلقتين ضمن سلسلتيّ "الأساطير" و"البدائل" وهو موجّه للمبتدئين أو لمن لديهم خبرة في الإنتاج الصوتي، والمسار الثاني هو تدريب متخصص وإنتاج سلسلة مدوّنات صوتية من عشر حلقات عن الفنون والثقافة ويتوجّه لمن لديهم خبرة في إنتاج البودكاست.

- المشاركون في المسار الأول
أبواب للتدوين الصوتي، السودان- مدربون وصُنّاع محتوى عن الفنون والثقافة،
أنس الأسعد، سوريا- كاتب، جورج سعد، مصر- حكّاء وممثل، حنين مخو، فلسطين- مسؤولة الإعلام في المتحف الفلسطيني، صادق الحراسي، اليمن- منسق برامج، كاتب، فريدة حماد، مصر- باحثة وراوية قصص، ماروكاست، المغرب- صُنّاع محتوى عن الفنون والثقافة،
مسألة التمويل (هديل يعقوب – روزالين حصري – عاكف دراوشة)، فلسطين- ناشطون حول مسألة التمويل في القطاع الثقافي، منظّمة فاصِلة للثقافة والفنون، ليبيا- منظمة شبابية ثقافية فنيّة،هدير دهب، مصر- مهندسة معمارية.

- المشاركون في المسار الثاني

أحمد قطليش، سوريا- كاتب ومحرر محتوى، رائد الخازن، لبنان- موسيقي، طاهرة طارق، مصر- مديرة ثقافية، كرستينا حزبون – سمر حزبون، فلسطين- عاملة ثقافية في مجال الصوت والموسيقى – فنانة صوتية وبصرية، يارا مكاوي، مصر- مؤلفة موسيقى إلكترونية وفنانة صوت.

وكانت لجنة التحكيم، تتكون من ريم شديد، فلسطين- قيّمة معارض فنية، ماريا ضعيف، المغرب- صحفية ومديرة ثقافية، وعلي العدوي، مصر- منسق برامج ثقافية وناقد سينمائي وكاتب.

و "مدوّنات" هو أرشيف حيّ يجمع في مساهماته توثيقًا للفضاء الثقافي المعاصر، وهو مشروع أطلقه المورد الثقافي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني بهدف دعم إنتاج وتوزيع محتوى صوتي باللغة العربية حول الثقافة والفنون في المنطقة.

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