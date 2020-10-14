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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج مستعدة للعام الدراسي بـ56 مدرسة جديدة بـ347.6 مليون جنيه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:57 م
مدرسة جديدة
مدرسة جديدة
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020- 2021، والمقرر انطلاقه يوم السبت القادم 17 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن عدد المدارس الجديدة التي سوف تدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد بلغ 56 مدرسة بإجمالي 819 فصلًا دراسيًّا بتكلفة 347 مليون و600 ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والصيانة العاجلة لعدد 142 مدرسة من مدارس التعليم الفني، والتعليم العام، بتكلفة بلغت 83 مليونًا و50 ألف جنيه.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول من محيط المدارس؛ لتوفير جو صحي مناسب حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد الفقي على ضرورة نشر التوعية الصحية بين الطلاب ووضع لافتات بالمدارس يمكن قراءتها خلال اليوم الدراسي، ومتابعة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنيًا عامًا دراسيًا سعيدًا لجميع أبنائنا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

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