بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.وكان الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديمترييف، أمس الثلاثاء، كشف أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، يختلف عن غيره من اللقاحات التي يتم تطريها، لأنه مستند إلى ناقلات فيروسات غُدانية بشرية، مما يجعله أكثر أمانا.وأن اللقاح الروسي الذي تم تطويره، لا يحمل فيروس كورونا نفسه بل جزءا من بروتين سبايك، قائلا: "نحن نعطي اللقاح بجرعتين من أجل تعزيز المناعة، الجرعة الثانية تعزز المناعة بنحو 6 مرات أكثر، مقارنة بالجرعة الأولى".