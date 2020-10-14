مدرس يقفز من الدور الثالث هربا من حملة على الدروس الخصوصية

كشف مصدر أمني عن تفاصيل إصابة مدرس بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة فيصل، في الجيزة، أنه بسبب الدروس الخصوصية.وتبين أن المدرس سقط من عقار عبارة عن «سنتر» يعطي فيه دروس خصوصية في مادة اللغة الفرنسية، وخلال عمله علم بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية، فحاول مغادرة المركز من النافذة، إلا أنه سقط من الطابق الثالث.وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى، مصابا بعدة كسور متفرقة، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل، بإجراء التحريات، تبين أن المصاب مدرس لغة فرنسية، وسقط من نافذة عقار يحتوى على مركز للدروس الخصوصية يعمل به.وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.