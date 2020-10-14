الغضبان: تطبيق تجربة الفصل الدوار بمدارس بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم على عدد من مدارس المحافظة لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، بأنه سيتم تطبيق نظام "الفصل الدوار" لتحقيق استفادة علمية للطلاب، وهو نظام جيد يساعد على سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.وأكد أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحدي كبيرة للمعلم والطالب بعد تطبيق أسلوب عمل جديد سوف يتم تطبيقه في المدرسة من خلال أسلوب مختلف، يتمثل في نظام الفصل الدوار الذي سيتم تطبيقه بجميع المدارس الإعدادي والثانوي.وطالب المحافظ أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الاعتماد على النفس والكتاب المدرسي والبعد عن الدروس الخصوصية التي تسلب الطالب شخصيته وتجعله يعتمد على الآخرين.وأضاف أن المعلم عليه دور كبير في خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب، من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة في نفسه، وشدد على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.