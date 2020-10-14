رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: الحياد مع الإرهاب خطر والتستر على داعميه جريمة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:26 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تردده بعض وسائل الإعلام من نقل بعض الدول الراعية للإرهاب مرتزقة من الإرهابيين إلى خارج منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في تنفيذ أجندات بعض الدول الراعية للإرهاب يؤكد أن الحياد مع الإرهاب خطر داهم، وأن التستر على داعميه والدولة الراعية له جريمة في حق الإنسانية.

وأكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا قيم له، وأنه يأكل من يدعمه ويؤويه أو يتستر عليه أو يغض الطرف عنه، في وقت صار العالم فيه قرية مفتوحة والانتقال بين أرجائه سهلًا ميسورًا، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمحاصرة الإرهابيين والدول الراعية للإرهاب ومحاسبتها على دعمها له قبل انتشار هذا الخطر وأكله للأخضر واليابس دون تفرقة بين شرق وغرب وبين قريب أو بعيد.

موضوعات متعلقة

العزاء على المقابر.. تفاصيل جنازة محمود ياسين وموعدها

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الصور

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لبحث تطوير العشوائيات

image description

تعيين 17 أستاذًا مساعدًا جديدًا بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

العزاء على المقابر.. تفاصيل جنازة محمود ياسين وموعدها

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

ماهو مرض محمود ياسين

مواعيد البرامج التعليمية 2020 لطلاب العام الدراسي الجديد

طرق بسيطة للحفاظ على الرئتين قوية وسليمة

الوكالة الروسية للطب تحصل على براءة اختراع لعقار ضد كورونا

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تجوب قرى سمالوط بـ «القرار» عن أهم أحداث الوطن

«هذا الجسد.. هذا الضوء».. أول إصدارات سلسلة الشعر الإيطالي عن المتوسط

كتاب «حديث النسور» يفند الأكاذيب عن القوات الجوية في حرب 67

«عبد الدايم»: ساحة الابداع فقدت نجما عبر عن قضايا وطنه بصدق