روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 3 دول جديدة

قررت روسيا، اليوم الأربعاء، استئناف رحلات الطيران مع 3 دول جديدة، وهي كوبا وصربيا واليابان، وذلك بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.وأوضحت اللجنة الروسية لمكافحة كورونا ـ أنه تقرر زيادة عدد رحلات الطيرات من وإلى بيلاروس وسويسرا والإمارات وجزر المالديف.وكانت موسكو قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.وفي أغسطس الماضي استأنفت روسيا رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا، وفي مطلع الشهر الماضي قررت استئناف الرحلات مع مصر والإمارات وجزر المالديف، وعقب ذلك بأسابيع تقرر استئناف الرحلات مع بيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وكوريا الجنوبية.