تحرير 60 مخالفة فى حملات على أسواق ومخابز المنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا، شن حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات.أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - مواصفات – توقف عن العمل – تصرف وتجميع - أخري)، بالإضافة لتحرير 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات منتهية الصلاحية- تجار تموينيين -اخري أسواق)، بالإضافة الى مخالفة في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان.وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.