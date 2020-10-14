مواعيد البرامج التعليمية 2020 لطلاب العام الدراسي الجديد

مواعيد البرامج التعليمية 2020

مواعيد البرامج التعليمية

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يهتم الطلاب بجميع الفئات هذا العام، بالبحث عنعبر شاشات التليفزيون خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" عالميًا، وعجز الأبحاث الطبية عن وجود لقاح بشكل رسمي له حتي الآن.ويقدم لكم موقع " الدستور " في تقريره اليوم الأربعاء 14-10 -2020، الخريطة الكاملة لمواعيد البرامج التعليميةأولًا: الصف السادس الابتدائيتعرض قناة مصر التعليمية في جدول الصف السادس الابتدائي يوم السبت رياضيات، الأحد علوم، الاثنين لغة عربية، الثلاثاء لغة إنجليزية، الأربعاء علوم لغات، الخميس دراسات لغات، الجمعة رياضيات لغات.على أن تعرض الحلقات في تمام الساعة الثالثة مساءًا، والإعادة في تمام الرابعة صباحًا في اليوم التالي.ثانيًا: الصف الثالث الثانويتعرض قناة مصر التعليمية في جدول الصف الثالث الثانوي السبت علم نفس وإجتماع ولغة فرنسية وفلسفة ومنطق، والأحد جغرافيا يليها فيزياء، والإثنين مادة تاريخ تليها مادة رياضة بحتة، والثلاثاء أحياء وتليها لغة انجليزية ثم كيمياء، الأربعاء مادة الأحياء ومادة اللغة العربية، الخميس فيزياء لغات تليها رياضة بحتة باللغة الانجليزية، الجمعة كيمياء باللغة الإنجليزية يليها جيولوجيا.وتبدأ قناة مصر التعليمية بث الحلقات في تمام الواحدة مساءً وتكون الإعادة في تمام الساعة الثالثة صباحًا من اليوم التالي لبث الحلقة.يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بتخصيص قناة تعليمية لجميع المراحل الدراسية، تختص ببث العديد من الدروس في مختلف المواد التعليمية التي يحتاجها الطالب.جدير بالذكر أن قناة مصر التعليمية تنتمي إلى مجموعة قنوات النيل المتخصصة وتبث القناة دروس خاصة بجميع المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى المرحلة الثانوية لهذا العام 2020.