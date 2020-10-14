«الأوقاف» تعفي مسؤولين بالغربية من عملهما وتنقل آخرين

كشفت وزارة الأوقاف‘ عن إعفاء الشيخين "ع. ب" مدير إدارة أوقاف المحلة ثان بالغربية، و"ع.ع" مفتش دعوة، من عملهما وعودتهما إمامين وخطيبين ومدرسين مع خصم شهرين من بدل صعودهما المنبر، بناء على مذكرة مديرية الغربية.وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن لجنة الانضباط والقيم بالوزارة قررت أيضا نقل كل من "ا.ن" إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ "ع.ر" إمام وخطيب ومدرس - من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ "ع.ع" إمام وخطيب ومدرس - من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.وأكدت وزارة الأوقاف، أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.وحذرت وزارة الأوقاف من استخدام المساجد أو الأئمة والعاملين فى الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، قائلة: "حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، مشددة على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور".