فوز طالبتين بأسوان بالمركزين الأول والسابع جمهوريًا في مسابقة الطفولة

فازت الطالبتين هاجر محمد حنفي بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وحنين أحمد حسين بمدرسة عزبة المصري الإعدادية بإدارة إدفو التعليمية بالمركز السابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الطفولة لـ 2019- 2020.ومن ناحيته قدم الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأجمل وأرق التهاني القلبية لأبنتيه الطالبتين (هاجر محمد حنفي بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وحنين أحمد حسين بمدرسة عزبة المصري الإعدادية بإدارة إدفو التعليمية لفوزها بالمركز السابع على مستوى الجمهورية) في مسابقة الطفولة 20192020.وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لـ فاتن علي موجه عام التربية والفنية والموجهين والمعلمين المشرفين على الطالبتين، متمنيًا لهم مزيد من التميز والنجاح.