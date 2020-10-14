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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مواعيد البرامج التعليمية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:34 م
البرامج التعليمية
البرامج التعليمية
ريم محمود
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ننشر مواعيد البرامج التعليمية فأيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ فى 17 أكتوبر الجارى، وتهتم وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي بالعمل على تجديد القنوات التعليمية حيث تكون مفيدة للطلاب فى جميع المراحل الدراسية.

البرامج التعليمية 2020

وتنشر «الدستور» تفاصيل القنوات التعليمية حيث تردد قناة مصر التعليمية 2020 ومعدل والترميز: 27500 والتردد: 11747.

بالإضافة إلى القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات، الاستقطاب: رأسي V، معامل تصحيح الخطأ: 56، اسم القناة على الرسيفر: EDU 1، تردد 11747 رأسي وهى خاصة بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية

أما القناة التعليمية المصرية 1 معدل الترميز: 27500 والتردد: 11757 والقمر الصناعي: Nilesat – نايل سات والاستقطاب: أفقي H، ومعامل تصحيح الخطأ: 56، اسم القناة على الرسيفر: EDU 1، تردد 11757 أفقي: التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية.

أما تردد قناة مصر التعليمية مباشر معدل الترميز: 27500
التردد: 12380 والقمر الصناعي: Nilesat – نايل سات، والاستقطاب: أفقي H، ومعامل تصحيح الخطأ: 56، اسم القناة على الرسيفر: EDU 2، وتردد 12380 أفقي ـ وهذه القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية

مواعيد البرامج التعليمية

أما تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020، التردد: 11564، والقطبية: عمودي، ومعامل تصحيح الخطا 5\6، ومعامل الترميز: 2500، وتبدأ البرامج التعليمية في بثها المباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتبدأ الإعادة في تمام الساعة 06:00 مساءً وحتى 02:00 صباحًاـ وتستمر الإعادة إلى الساعة 09:00 صباحًا.

وكان قد أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية وقال الوزير:« دينا مشكلة في الموروث الثقافي بمجتمعنا وهي الاعتماد على الدروس الخصوصية، ولكننا استطعنا توفير عدد من المنصات الرقمية ووفرنا منصات بث مباشر للدروس التعليمية كل تلك الأدوات ساعدتنا في مرحلة انتشار فيروس كورونا».

ولفت إلى أن تطبيق نظام التعليم الجديد بالمناهج الجديدة وصل إلى الصف الثالث الابتدائي هذا العام، وسننتهي من بناء المناهج لباقي صفوف المرحلة الابتدائية منتصف العام المقبل.

وحرص الدكتور طارق شوقي على استعراض جميع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتي منها المنصات الرقمية، والتي وصل عددها أكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التي ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، وسيكون لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة بداية من يوم السبت المقبل، وجميعها مجانًا للطلاب.

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