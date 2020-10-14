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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: صرف علاج 536 حالة مجانًا وقوافل توعية لأهالي كفرالزيات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:19 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الشاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى كفور بلشاي مركز كفرالزيات، وبالتعاون مع محافظة الغربية، نجحت في إجراء الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ536 حالة من أهالي القرية.

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا في مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عماد عتمان حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة طنطا في مختلف المجالات والتخصصات.

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