«مصر للطيران» تنقل 5900 راكب بمطار القاهرة.. غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الخميس، 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، جوانزو، لاجوس، أبوجا، أكرا، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، بغداد، مسقط، چوهانسبرج، وثلاث رحلات إلي كل من جدة ودبي ورحلتين إلى كل من أسطنبول، أبوظبي، بيروت، الدمام، الرياض و7 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5900 راكب.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الاياتا» ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.