رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تنقل 5900 راكب بمطار القاهرة.. غدًا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:19 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الخميس، 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، جوانزو، لاجوس، أبوجا، أكرا، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، بغداد، مسقط، چوهانسبرج، وثلاث رحلات إلي كل من جدة ودبي ورحلتين إلى كل من أسطنبول، أبوظبي، بيروت، الدمام، الرياض و7 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5900 راكب.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الاياتا» ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

موضوعات متعلقة

أحدث الأعراض.. كورونا يؤدى إلى فقدان السمع

ضبط 6 يمارسون «الجنس الجماعى» داخل سيارة بالمنصورة.. 2 ناضورجية و4 فى العربية

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لبحث تطوير العشوائيات

image description

تعيين 17 أستاذًا مساعدًا جديدًا بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

العزاء على المقابر.. تفاصيل جنازة محمود ياسين وموعدها

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

ماهو مرض محمود ياسين

مواعيد البرامج التعليمية 2020 لطلاب العام الدراسي الجديد

طرق بسيطة للحفاظ على الرئتين قوية وسليمة

الوكالة الروسية للطب تحصل على براءة اختراع لعقار ضد كورونا

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تجوب قرى سمالوط بـ «القرار» عن أهم أحداث الوطن

«هذا الجسد.. هذا الضوء».. أول إصدارات سلسلة الشعر الإيطالي عن المتوسط

كتاب «حديث النسور» يفند الأكاذيب عن القوات الجوية في حرب 67

«عبد الدايم»: ساحة الابداع فقدت نجما عبر عن قضايا وطنه بصدق