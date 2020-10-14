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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار «حلوى المولد» والعلبة تبدأ من 50 جنيهًا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:28 م
حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي
دعاء أبو العزم
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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتقدم "الدستور" نشرة بمتوسط أسعار الحلوى من خلال جولة تفقدية في محلات الحلويات في منطقة الدقي ووسط البلد

وقال محمد السيد، أحد تجار الحلويات في منطقة الدقي، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الحلويات هذا العام نتيجة تراجع حركة البيع والشراء منذ بداية أزمة كورونا، مما تسبب فى وجود فائض منذ بداية العام.

وأضاف "السيد" أن حركة البيع والشراء بدأت في التعافي خلال الشهرين الآخرين ولكن قبل ذلك كانت نسبة المبيعات لا تتعدى 20% ويفضل الكثيرون خلال أزمة كورونا عمل الحلويات بالمنزل لتجنب العدوى، لكن مع توسع تطبيق الإجراءات الاحترازية عادت حركة البيع نوعا ما.

ولفت إلى أن أسعار العلب بداية من 50 جنيها و100 جنيه وحتى 250 جنيها، وتحتوي العلبة على 10 قطع تختلف على حسب الأنواع، والعلبة التي تحتوي على 17 قطعة يبدأ سعرها من 60 جنيها أما التي تحتوي على 120 قطعة تبدأ أسعارها من 400 جنيه.

والفولية 2 جنيه للقطعة، أما القطع الفستقية تبدأ من 55 جنيها للعلبة وسجلت القطعة من الملبن نحو 4 جنيهات للسادة وسجلت البندقية 35 للباكت واللوز 40 جنيها، والحصان 15 جنيها وحتى 80 جنيها والعروسة من 25 حتى 120 جنيها.

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