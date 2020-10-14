تفاصيل مخطط تطوير «حكر السكاكيني» بالقاهرة (خاص)

حصل "الدستور" على المخطط التصميمي الخاص بمنطقة حكر السكاكيني القديم بمحافظة القاهرة، الواقع على مساحة 6.66 فدان، والمدرج ضمن المناطق العشوائية صاحبة الخطورة والتي بدأت محافظة القاهرة العمل عليه منذ عام مضى بإزالة "العشش" وتسكين قاطنيه البالغ عددهم 803 أسر بمنطقة المحروسة.وكشف المخطط التصميمي لملامح التطوير وجوده بمنطقة تجارية ومحال نجارة وأخشاب وخردوات، أيضا منطقة سكنية محدودة، بما يسهم في استخدام أفضل للموقع.وضم المخطط إنشاء الأتي:- محلات نجارة وأخشاب وخردوات.- حديقة عامة- مركز صحي- مركز تجاري- مركز شباب- مناطق انتظار- مسجد- مدرسة تعليم أساسي وثانوي