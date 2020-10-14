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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أسعار التمور إلى 12.5 جنيه فى الوادى الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:21 م
أسعار التمور
أسعار التمور
محمد مهدي
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أكد محمد حمدي أحد تجار التمور بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار البلح والتمور الخام إلى 12.5 جنيه للكيلو الواحد.

وأضاف حمدي أن الطلب على منتج البلح التمور هذه الأيام زاد بصورة كبيرة لحاجة المصانع الخارجية لهذا المنتج، حيث يتحدد سعر البلح والتمور في الأسواق حسب الحاجة إليه، مؤكدًا أن نهاية جمع التمور من المزارعين والفلاحين ستكون بنهاية موسم الحصاد والمحدد له نهاية الشهر الجاري

وقال المهندس موسى الشامي مسئول خط الإنتاج والتسويق بالجمعية التعاونية الزراعية، إن الجمعية المركزية تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المزارعين، بما يخدم احتياجات الأسواق المحلية وعروض بورصة التمور العالمية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ثبات الأسعار، بمعدلات تدريجية قابلة للزيادة، وفقًا لمتطلبات العمل وحاجة الأسواق.

وأشار إلى أن هذا الموسم استثنائي من حيث الظروف التي تمر بها البلاد منذ بداية أزمة كورونا يقابلها ضعف في إنتاج النخيل للبلح عن الأعوام الماضية.

ويعتبر محصول البلح والتمور محصولًا استراتيجيًا بالوادي الجديد؛ نظرًا لأنه المحصول الرئيسي لأبناء المحافظة ويشكل 90% من الغطاء النباتي بها، وسجلت أعداد أشجار النخيل حوالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، و527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، وتمتلك المحافظة أكثر من 52 مصنعًا ووحدة لتعبئة وتغليف التمر على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، حسب آخر إحصائية في شهر سبتمبر الماضي لمديرية الزراعة.

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