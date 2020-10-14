رغم الكورونا.. 72 مهاجر من يهود جورجيا يصلوا إلى إسرائيل

هبطت في مطار بن جوريون مؤخراً أول رحلة للوكالة اليهودية ومؤسسة الصداقة منذ تفشي فيروس كورونا وعلى متنها 72 مهاجرا يهودياً من جورجيا، ومنذ بداية الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا ليلة رأس السنة اليهودية، وصل أكثر من 800 مهاجر من 25 دولة إلى إسرائيل.رأت المواقع العبرية، أن زيادة الهجرات اليهودية لإسرائيل وقت كورونا يأتي من شعور العديد من اليهود في جميع أنحاء العالم أن إسرائيل ستكون مكاناً جيدًا، عندما تسوء الأحوال في أماكن وجودهم، على الرغم من معدلات الإصابة المرتفعة التي تسجلها إسرائيل بشكل يومي، والتي تعد من أعلى نسب الإصابات في العالم قياسًا بعدد السكان.بموجب "قانون العودة" إلى إسرائيل، يحق لأي يهودي ولأطفاله وأحفاده الحصول على الجنسية الإسرائيلية تلقائيًا حال الهجرة إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يشكل المهاجرون من الولايات المتحدة، موطن أكبر جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل.وفي السياق ذاته، منحت الحكومة الإسرائيلية، ضوءها الأخضر للسماح بهجرة 2000 شخص من الإثيوبيين اليهود المعروفين باسم الفلاش مورا، تحت عنوان لم شمل الأسر. وأعدت الحكومة الإسرائيلية عام 2015 لائحة مرشحين تضم 9000 آلاف إثيوبي مسموح لهم بالهجرة إلى إسرائيل خلال خمس سنوات تحت عنوان لم شمل العائلات.وتعد الجالية اليهودية الإثيوبية في البلاد أكثر من 140 ألف شخص، بينهم أكثر من خمسين ألفًا ولدوا في إسرائيل. وينحدر معظمهم من جماعات تأخرت السلطات الدينية في إسرائيل في الاعتراف بها، وهاجر نحو 80 ألف يهودي إثيوبي إلى إسرائيل عبر جسرين جويين في عامي 1984 و1991.