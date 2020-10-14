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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تعين قائدًا جديدًا للقوة الاستراتيجية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية استبدال قائد القوة الاستراتيجية للبلاد المسؤولة عن وحدات الصواريخ وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " يونيهاب " كانت المحطة التلفزيونية المركزية الكورية قد قدمت الجنرال كيم جونغ-غيل كقائد للقوة الاستراتيجية أثناء بث مقاطع فيديو لعرض عسكري أقيم في بيونج يانج، يوم السبت الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وتمت ترقية كيم جونغ-غيل إلى رتبة كولونيل جنرال من فئة ثلاث نجوم في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية في مايو، بعد ترقيته إلى رتبة لواء في العام 2015، ويبدو أنه حل محل الجنرال كيم راك-غيوم.

وكانت القوة الاستراتيجية التي أنشئت في العام 2014 من خلال توسيع قوات الصواريخ الاستراتيجية، هي المسؤولة عن تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات (ICBM) الجديد، الذي تم كشف النقاب عنه في العرض العسكري يوم السبت.

يبدو أن الجنرال "بانج دو-سوب" ذو الأربع نجوم قد تمت ترقيته إلى منصب النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، والذي يعتبر المنصب الرابع داخل القوات المسلحة الوطنية.

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