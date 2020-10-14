«آداب عين شمس» تطلق 4 برامج مميزة

أطلقت كلية الآداب بجامعة عين شمس ٤ برامج دراسية مميزة تتضمن (برنامج الدراسات الإنجليزية البينية _ برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية _ برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس" وبرنامج اللغة الهندية).وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، أن هذه البرامج تعد نقلة نوعية في التعليم بالكلية بعيدًا عن التقليدية والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الفرصة لإيجاد خريج متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل.وأوضح أن الكلية بدأت في استقبال طلبات التحاق الطلاب بتلك البرامج للعام الجامعي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وتشترك البرامج في شروط عامة وهي حصول الطالب على شهادة إتمام الثانوية العامة أو شهادة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك تقبل الطلاب الوافدين وفقا للقواعد المتبعة في ذلك بالإضافة إلي الشروط الخاصة بكل برنامج حيث يشترط برنامج الدراسات الإنجليزية البينية حصول الطالب على ٤٥ درجة في مادة اللغة الإنجليزية.أما برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية فيشترط ألا يقل مجموع اللغات الثلاث ( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى _ اللغة الأجنبية الثانية ) للطالب عن ٧٠% أما برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية " جيوماتكس " فلا يوجد أي شروط خاصة للالتحاق به.ويشترط برنامج "اللغة الهندية" ألا يقل مجموع اللغات الثلاث ( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى _ اللغة الأجنبية الثانية ) للطالب عن ٧٠%.الجدير بالذكر ان كل برنامج يقبل ٢٠٠ طالب فقط.