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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة إغلاق مدرسة اكتشف بها 5 إصابات كورونا في كفر الشيخ

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:56 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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نفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غلق مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية بنين التابعة لإدارة فوه التعليمية بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا بها، وأن ما تم هو إيقاف مجموعات التقوية.

وأضافت كشك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يصدر قرار بإغلاق أي مدرسة حتى الآن بسبب فيروس كورونا أو لأي سبب أخر، موضحة أن كافة المدارس مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، ومع تكثيف عمليات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن فريقا من الطب الوقائي التابع لمديرية الشؤون الصحية يقوم حاليا بتعقيم مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد بعد إيقاف مجموعات التقوية بها، وستكون من ضمن المدارس التي تستقبل الطلاب الأسبوع المقبل لبدأ العام الدراسي، مشددة أنه لم يتم إغلاق أي مدرسة نهائيا.

وكانت مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية للبنين بفوه قد شهدت 5 إصابات بفيروس كورونا جميعهم معلمين وتوفي أحدهم أمس الثلاثاء متأثرا بإصابته بالفيروس.

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