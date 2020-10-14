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محافظات

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:54 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
أسيوط_محمد أبوشادي:
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‪وقعت جامعة أسيوط بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة تعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للطلاب، مشيدًا بالجهود المتواصلة لوزارة التضامن في الحرص على توفير كل السبل التي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.‬.
‪ ‬
وأوضحت الدكتورة مها غانم، أن توقيعها لبروتوكول التعاون مع وزيرة التضامن تم بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مراسم توقيع مماثلة شملت نحو 24 جامعة مصرية.

وكشفت نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الوحدة تهدف إلى تعزيز سبل دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعة من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر، كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات المصرية.
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

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