تفاصيل استعدادات المنوفية للعام الدراسى الجديد

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعه اليوم بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، مشددًا على أهمية جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وضرورة عرض تقرير يومي عن اليوم الدراسي كاملًا بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، يتضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة أى طوارئ أو ظهور حالات اشتباه حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.جاء ذلك خلال اجتماعه محافظ المنوفية للوقوف على مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021، ووجه خلاله بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية التربية والتعليم والصحة للمرور على المدارس للتأكد من اتباع كل التعليمات للوقاية الصحية من فيروس كورونا، وكذا قيام مديرية الصحة بالمرور لمتابعة تخصيص غرفة عزل والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الجودة وتوافر كل مستلزمات الوقاية.كما شدد المحافظ على تنظيف خزانات ودورات المياه بشكل دائم وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشددًا بضرورة نشر جداول حضور الطلاب بكل المراحل الدراسية على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المدارس، مناشدًا أولياء الأمور بتوجيه أبنائهم بارتداء الكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة حرصًا على صحتهم.واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات التي اتخذتها المديرية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، حيث أوضح بأنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لوضع خطة لنشر الوعى الصحى والوقائى في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمدارس استعدادًا لبدء العام الدراسي، مؤكدًا على أنه تم تشكيل لجان متابعة للتأكد من تطبيق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي بالمدارس حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، كما أكد على مراعاة التباعد بين الطلاب ومسافات بينية لا تقل عن متر، فضلًا عن توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة باستمرار وكذا عمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال ونشر بوسترات لتوعية كل الطلاب.كما أكد سويد على أنه تم التشديد على حظر إقامة أي مسابقات أو بروتوكولات أو التعاقد مع أماكن ألعاب ترفيهية وحظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور تحت أي مسمى وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدارس، هذا وقد تم استعراض إجراءات حضور الطلاب داخل المدارس بمختلف المراحل الدراسية وكذا إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظة، وقد أكد سويد على أنه تم استكمال النواقص من الكتب الدراسية بالتوريدات والكتب تم استلامها وتوزيعها علي المدارس بنسبة 100%.وفى إطار تطوير منظومة التعليم والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، فقد تم تدريب أكثر من 3 آلاف معلم من معلمى التعليم الفنى على استخدام المنصة استعدادا للعام الدراسى من خلال قيام مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بتقديم دورات تدريبية مجانية للمعلمين حول تصميم الدروس بنظام أون لاين لأول مرة على مستوى الجمهورية وكذا تنظيم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة على استخدام التدريب وورش العمل بنظام أون لاين.وأوضح سويد على أنه خلال عـام 2020 تم الاستلام المبدئي لـ35 مدرسة وجار تطوير ورفع كفاءة 30 أخرى، 25 تعليم عام، 4 تربية خاصة، 2 تعليم فني، مشيرًا إلى دخول 60 مدرسة جديدة على مستوى المحافظة الجودة خلال هذا العام.وقال سويد إن محافظة المنوفية كان لها السبق في تفعيل القرار الوزاري لمجموعات التقوية بالمدارس بفضل جهود محافظ المنوفية في هذا الشأن، مؤكدًا على مرور لجان بمديرية التربية والتعليم لمتابعة هذه المجموعات، كما أشار إلى أنه تم تكريم المحافظة ضمن 7 محافظات على مستوى الجمهورية لحصولها على المركز الثالث من حيث كفاءة الأداء وانتظام الدراسة والإمتحانات، كما أضاف أنه تم تحويل 6 مدارس ثانوية صناعية إلى التأسيس العسكري تحقيقًا للانضباط بالإضافة إلى المدارس الحالية ليصل عدد المدارس الثانوية الصناعية التى تم تحويلها إلى هذا النظام إلى 10 مدارس.