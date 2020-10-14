عمرو الليثي ناعيا محمود ياسين: فقدنا قامة فنية وإنسانية عظيمة

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.وأشار الإعلامي إلى "أننا فقدنا قامة فنية وإنسانية عظيمة، أثرى الساحة الفنية بأكثر من 250 عمل فني من أروع الأعمال والتي ستظل باقية وخالدة في وجدان وذاكرة المصريين "، وقدم أهم الأعمال الدينية والتاريخية والوطنية وسيذكر في تاريخ مصر وًالفن بحروف من نور، وكان خير سفير للسينما والدراما المصرية، رحم الله المبدع والإنسان محمود يس وأسكنه فسيح جناته".