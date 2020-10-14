ضبط فتاة عرضت نفسها لممارسة الدعارة على «فيسبوك»

تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة تعرض نفسها لراغبي المتعة تحت ستار الزواج العرفي في مركز بلبيس في الشرقية.رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات تبدى استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى وتحت ستار الزواج العرفى.عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنها سيدة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.بمواجهتها أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وكما تم ضبط هاتف محمول خاص بها محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطها المؤثم.