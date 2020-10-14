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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أليكس سميتانا يشارك لأول مرة في مهرجان الجونة بـ «The Furnace»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:46 م
أليكس سميتانا
أليكس سميتانا
دعاء عبد المقصود
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عبر الفنان الأمريكي أليكس سميتانا، عن سعادته بقرب تواجده في مصر للمشاركة لأول مرة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "The Furnace " للمخرج الأسترالي رودريك ماكاى، ويجسد بطولته الفنان أحمد مالك.

وأشار الفنان الأمريكي في بيان له، إلى أن المشاركة بالفيلم في المهرجانات هي تكريم وفرصة لكل فريق العمل للوصول به لثقافات مختلفة، خاصة أنه متعمق في المحلية فتدور أحداثه في أستراليا وتشارك به عدة جنسيات.

وتابع "سميتانا":" الفيلم كان سبب اللقاء مع أحمد مالك وأعجبت كثيرا بموهبته في التقمص، وأتمنى حصول الفيلم على جائزة في نهاية المهرجان"، ويتنافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن 16 فيلما.

وتدور قصة فيلم "The Furnace " في أستراليا، في تسعينيات القرن الماضي يتناول الفيلم حكاية بطل يبحث عن هويته التي تقف أمامها عقبات الطمع والجشع بسبب التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا.

و الفيلم بطولة أحمد مالك، جاي ريان، ديفيد وينهام، إريك تومسون، ماهيش جادو، ومن إخراج رودريك ماكاي، وعرض في مهرجان فينيسيا سبتمبر الماضي، وهذا هو العرض الأول له في الشرق الأوسط.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر 2020، بينما تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، ذراع المهرجان الخاصة بالصناعة، في الفترة ما بين 25-29 أكتوبر 2020.

يذكر أن أليكس سميتانا شارك في الجزء الثالث من سلسلة أجزاء مسلسل "Beauty and the beast " وهو من بطولة جاي ريان، أوستين باسيس، مارسي هارييل، نيكول جيل أندرسون، نينا ليساندريللو، كريستين كريوك وإخراج جيف رينفري.

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