جوجل تطرح تقنيات بحث مدعومة بـ«الذكاء الصناعي»

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".ومن المتوقع أن تكشف "جوجل"، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغما بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.وكانت شركة "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".