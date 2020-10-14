تفاصيل مشروع إنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية

قال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة تعزم تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان على ترعة النوبارية كظهير خلفي لميناء الإسكندرية وكلفت إحدى الشركات للاستشارات والخدمات البيئية لإعداد دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع المقترح بما يتوافق مع القوانين المصرية، وطبقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.جاء ذلك خلال جلسة التشاور المجتمعي لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك بقاعة المؤتمرات بباب 11 جمارك.وتضمنت الجلسة عرضًا تقديميًا عن ميناء الإسكندرية والرؤية المستقبلية، وعرض آخر لدراسة تقييم التأثير البيئي، وعرض ثالث لدراسة تقييم المخاطر الكمية.وأضاف شاهين أن المشروع يقع بالمنطقة اللوجستية المقترحة على بعد حوالي 4 كيلو إلى الجنوب الغربي من ميناء الإسكندرية على مساحة حوالي 400 فدان سبق عزلها من بحيرة مريوط بعد إنشاء محور التعمير الذي عزل منطقة المشروع عن الحوض الرئيسي لبحيرة مريوط.وأشار إلى أن المنطقة يحيطها ترعة النوبارية من الشرق، ومن الشمال شركات البتروكيماويات، ومن الجنوب محور التعمير ومن الغرب منطقة المكس، ويمر مصرف العموم خلال منطقة المشروع.وتابع أن المنطقة اللوجستية المقترحة خمسة مناطق رئيسية بالإضافة إلى المباني الرئيسية المساعدة في إدارة المنطقة اللوجستية وهي محطة تداول الحاويات، ومحطة البارجات، ومحطة لتداول البضائع المبردة، ومركز تجميع للصناعات الخفيفة المكملة والمغذية للأنشطة بالمنطقة اللوجستية، ومنطقة تخزين الغلال على مساحة 8 هكتار، والمباني الرئيسية بالمنطقة اللوجستية.