أحمد الحسيني هلال وكيلًا لـ«تربية طنطا» للدراسات العليا
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:42 م
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنيطباعة
أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلًا لكلية التربية للدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات.
وحصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه(صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002.
وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية، معيد في 1993، مدرس في 2002، أستاذ مساعد في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017.
وحصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه(صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002.
وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية، معيد في 1993، مدرس في 2002، أستاذ مساعد في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017.