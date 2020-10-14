«الإسكندرية الأزهرية» تجتمع لوضع خطة حضور الطلاب بالمعاهد

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لوضع الخطة النهائية لحضور الطلاب بالمعاهد؛ وذلك وفق الخطة المرسلة من قطاع المعاهد الأزهرية، والوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.جاء ذلك تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبرئاسة الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية، علاء العريان مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضور مدير المراحل التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، وبعض مديري إدارات المنطقة بالمكتبة المركزية للمنطقة بسموحة.وتم خلال الاجتماع التأكيد على حضور طلاب مرحلة رياض الأطفال، والصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) أربعة أيام أسبوعيًا، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي يومين أسبوعيًا، وسرعة وضع الجدول وفقًا لذلك، وسرعة تنفيذ حركة الندب الكلي والجزئي وتوزيع الجداول على المعلمين، والتشديد على التزام مديري الإدارات، وشيوخ المعاهد، والوكلاء بالزي الأزهري، وسرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب من بداية الدراسة.كما تم التأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية والوقائية بجميع المعاهد، وتوفير غرف عزل بها، وفي حالة ظهور اشتباه إصابة بفيروس كورونا يتم إبلاغ إدارة الأمن بالمنطقة فورًا، والتواصل مع الصحة، وتخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي لتوعية الطلاب بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية الواجب اتخاذها.