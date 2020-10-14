التحريات تكشف سبب وفاة «فتاة المعادى»
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:39 م
هدير مصطفيطباعة
دلت التحريات الأولية لرجال مباحث المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر فى واقعة وفاة فتاة بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادي، أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها ما أدى لسقوطها على رأسها أدت لكسور في الجمجمة ووفاتها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفادة تلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.
وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها ما أدى لسقوطها على رأسها أدت لكسور في الجمجمة ووفاتها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفادة تلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.
وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.