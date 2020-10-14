التحريات تكشف سبب وفاة «فتاة المعادى»

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر فى واقعة وفاة فتاة بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادي، أن السبب محاولة سرقة.وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها ما أدى لسقوطها على رأسها أدت لكسور في الجمجمة ووفاتها.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفادة تلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.