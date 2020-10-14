وحيد غريب: تدريبات مجانية بمصانع الانتاج الحربى لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

-حدثنا عن فكرة إنشاء الأكاديمية؟

- لماذا تدعم الوزارة فكرة الأكاديمية؟

-ماذا يميز الأكاديمية؟

- ماهى أنواع مشاريع التخرج؟

-هل النظرة للمهندس تغيرت عن السابق؟

- كم عدد الطلاب في السنة؟

-كيف يتم ربط الطلاب بالتعليم الفني؟

-ماهى الاقسام الموجودة في الكلية؟

- ماهى خطط الآكاديمية؟

-كيف كان دور الأكاديمية في التعليم عن بعد؟

- نحاول مواكبة الجيل الخامس من التقدم التكنولوجي، والمهندس لابد أن يكون مبدعا- خريجون: معامل مجهزة وفرص تدريب حقيقيةمع التقدم التكنولوجي الهائل في العالم، وجهت القيادة المصرية لأهمية تفاعل الطلاب مع هذا التقدم ومواكبة العصر والتخلص من نظم التعليم القائمة على الحفظ والبعد عن سوق العمل، وتحاول مصر تقريب وجهات النظر والاهتمام بتطوير الطلاب بما يناسب سوق العمل في الداخل واللخارج وفتح مجالات تكنولوجية جديدة كأساس للنهوض بالاقتصاد.وتحاول وزارة الانتاج الحربي ان تحقق هذا التطور لما تمتلكه من آليات متكاملة من التدريب والأدوات والآلات، من هنا انطلقت فكرة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.واحتفلت وزارة الإنتاج الحربي بتخريج أولى دفعة للأكاديمية للعام الدراسي 20192020، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي."الدستور" حاورت الدكتور وحيد غريب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والأستاذ بهندسةعين شمس.تم التفكير في إنشائها، إيمانا بدور الانتاج الحربي لتكامل منظومته الصناعية الضخمة، وتقع الأكاديمية في مدينة السلام بالكيلو 3 بطريق (القاهرة - بلبيس) الصحراوي بجوار استاد السلام الرياضى، وتم إنشائها عام 2015.دعمت الوزارة الأكاديمية لتخريج مهندسين متميزين، واتذكر كلمة الفريق العصار رحمه الله: "عاوزها إم آى تي إيجبت" وهوأفضل مهعد هندسي في أمريكا، لان مخرجاته متميزة ونحن حريصون أثناء تدريس الطلاب على تنمية مهاراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فنحن نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والتي تتميز بالانظمة الذكية.بدأت الثورة الصناعية الخامسة في اليابان وغيرها من دول العالم المتقدمة، فقد أصبح التعامل مباشرة بين الانسان والروبوت، وبات قطار التكنولوجيا في تسارع مستمر إذا لم نلحق به لنصبح مبدعين سنكون مجرد مستقبلين، لذلك طلبت من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بتنمية أربع مهارات هى التعاون، التواصل، الابداع والتفكير النقدي البناء.تتميز بتدريب الطلاب على أكثر من مرحلة، وأن الخريج يكون لديه مهارات التسويق، نتعاون مع وزارة الاتصالات لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالوظيفة الحكومية انتهى وقتها، نحن نتنامى بمعدل مليونى نسمة سنويا، لذا نحتاج مليون فرصة عمل ولايوجد قطاع يتحمل كل ذلك، لذلك فان تكون نواة لشركات"start up companies".السيارات الكهربائية، الروبوت، أنظمة الاتصالات، الهندسة الكميائية التي تعتمد على إعادة تدوير مخلفات الزيوت، تصميم وتصنيع جهاز يحول بخار الماء "الرطوبة" إلى مياه صالحة لمختلف الاستخدامات، كلها مشاريع قابلة للتطبيق.بالفعل، لان أصبح دوره ليس محصور في الدراسة والحفظ والتخرج، المهندس يجب أن يكون لديه القدرة على التحليل والتصميم، فمثلا نحن نقوم بتجميع السيارات منذ سنوات طويلة، ولكننا نسعى لتأهيل مهندسين مبتكرين ومصممين للسيارات.نستهدف تخرج 200 طالب في السنة، ونسعى ان يحقق العدد مخرجات الجودة التعليمية، ويتواجد حوالي 25 طالب في السكشن الواحد.منظومة التعليم لابد ان يتوافر بها الفني والتكنولوجي، نحن في الانتاج الحربي نحقق ذلك، فهناك مدارس فنية وأكاديمية تكنولوجيا تكمل المنظومة.لدينا 3 أقسام كبداية للحصول على الجودة، الأول هو الهندسة الميكانيكية (شعبة الميكاترونكس) وهو القسم الذي يتم فيه دمج الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ونظم البرمجيات لعمل منتج نهائي مثل "الروبوتات" أو السيارات، والثاني هو الهندسة الكهربائية (شعبة الاتصالات والإلكترونيات)، أما القسم الثالث فهو الهندسة الكيمائية (شعبة الكيمياء).دائما نسعى للتكنولوجيات المتقدمة التي لها تأثير على العالم، نستهدف تصنيع مواد جديدة، نستهدف الطاقة الجديدة والمتجددة ونعد برامج اخرى متقدمة.قبل أزمة فيروس كورونا كان لدينا منصة نرفع المنهج عليها للطلاب لكن بعد كورونا استطعنا تطوير المنصة ووضعنا عليها المحاضرات، كما اننا مشتركين في بنك المعرفة المصري وعملنا ويب ميل للطلاب على الموقع باسم كل الباحثين، ونستعين بخبرات علماء مصر بالخارج، ونشرنا مجلة علمية باسم الاكاديمية المصرية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاورت"الدستور" مجموعة من الخريجين عن إمكانيات الأكاديمية التي تؤهلهم لسوق العمل.وقال باسم محمد خريج قسم اتصالات والكترونيات، إنه اختار الالتحاق بالأكاديمية لأن بها امتيازات كثيرة مختلفة عن كليات الهندسة.وأضاف:"وجدت امتيازات من التدريب في المصانع كل صيف، كما أن العلاقة بين الدكتور والطالب كزملاء يتشاركون في العمل".وعن مشروعه تخرجه قال:"حاولنا عمل شيء يفيد البشرية فمن خلال السوفت وير عملنا زى أشعة المخ بنشوف مكان الكانسر حجمه وهل هو خبيث ولا حميد بدل عمل عملية وبذلك نعرف كيفية إزالته".وتابع:"سوق العمل الآن أصبح يعتمد على خبرة الأفراد وليس اسماء الجامعات"وقالت نفين طارق خريجة قسم اتصالات: اخترت الأكاديمية لأنها جديدة وبالتالي الاهتمام سيكون مضاعفا والمعامل جديدة ومجهزة، فرص التدريب متوفرة مجانا بدل من الكليات التي تطلب شهادة بالتدريب دون الاهتمام بالمكان او تسهيل مكان للتدريب.وعن مشروع تخرجها قالت إنها قامت بعمل "security system"يتكون من ردار وكاميرا وار اف اى دي لمراقبة الافراد في الداخل وهذه المكونات ليست موجودة مع بعضها للمراقبة، مشيرة إلى انها أصبحت معيدة في الأكاديمية بعدما حصلت على المركز الثاني.وقال أحمد جمال خريج قسم ميكاترونكس: خلال خمس سنوات دراسة حصلت على أفضل نظام تعليمي من كورسات متوثقة من التعليم العالي، وكان هناك دعم من الاكاديمية،وحرص ان يكون مشروع تخرجه يواكب الجيل الخامس وهو عمل روبوت يساهم في نقل البضائع، وكل سنة نقدم 4 مشاريع وحصلنا على تدريب في مصنع 100 و200 و300 و999 وأسمنت السويس.