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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ماهو مرض محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:46 م
محمود ياسين
محمود ياسين
ريم محمود
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مرض محمود ياسين، يبحث عنه كثيرون بعد وفاته اليوم، فحالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني بسبب وفاة الفنان محمود ياسين، رحل الفنان محمود ياسين صباح اليوم الأربعاء، وتلقى الفن المصري صدمة كبيرة بعد وفاة الفنان الكبير بعد صراع كبير مع المرض.

بدأت معاناة محمود ياسين مع المرض منذ ٨ سنوات ماضية وهو مرض الزهايمر، وقد تم الإعلان عّن مرضه حينما اعتذر عّن عمل يجمعه مع الفنان عادل إمام، حيث قيل إنه لم يعد قادرا على حفظ النص، والوقوف أمام الكاميرا لاسترجاع الكلمات، وهو ما يعني استحالة تقديم العمل في وجوده، ما تسبب في إنهاء التعاقد مع الحفاظ على قيمة النجم الكبير أمام محبيه

 مرض محمود ياسين 

الزهايمر هو خلل دماغي سُمي باسم الطبيب الألماني "ألوسي ألزهايمر"؛ الذي كان أول من وصف المرض عام 1906م، واستطاع بعده العلماء في القرن الماضي أن يتوصلوا إلى كثير من الحقائق المهمة حول مرض الزهايمر، وتتعد مراحل هذا المرض فالمرحلة الأولى هي المرحلة المبكرة للمرض في هذه المرحلة لا تبدأ الأعراض بالظهور، وقد لا يعلم الشخص بأنه مصاب الزهايمر إلا من خلال الفحوصات الدقيقة والمتطورة، وقد تستمر هذه المرحلة لسنوات قبل اكتشاف الإصابة بالمرض.

أما المرحلة الثانية: الضعف الإدراكي المعتدل ويعاني الأشخاص في هذه المرحلة من تغيرات خفيفة في الذاكرة والقدرة على التفكير، لكنها لا تؤثر على حياة الشخص وعلاقاته، لكن قد تتأثر قدرة الشخص على اتخاذ القرارات السليمة، ويمكن أن تصبح أكثر صعوبة.

وتتشابه هذه الأعراض مع أمراض اخرى غير الزهايمر؛ لذا فقد يحتاج الشخص لفحوصات أكثر دقة لتحديد السبب.

والمرحلة الثالثة: مرحلة الخرف البسيط
وغالبًا ما يشخص مرض الزهايمر في مرحلة الخرف البسيط عندما يصبح واضحًا لدى العائلة والأطباء أن الشخص يجد صعوبة كبيرة في الذاكرة والتفكير.

وتقدم عدد من الفنانين بتقديم نعي لاسرة الفنان محمود ياسين معبرين عن حزنهم علي رأسهم منه شلبي ومنه قضالي وغيرهم

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