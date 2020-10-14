مصرع فتاة دهستها سيارة مسرعة بأكتوبر

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر صدمها أثناء عبورها الطريق من سيارة مسرعة بمدينة 6 أكتوبر.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة فى حادث تصادم، وبإجراء التحريات، تبين أن طالبة تدعى "م. ر"، كانت بصحبة صديقتيها، وأصيبت بكسور متفرقة بأنحاء جسدها وفارقت الحياة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.