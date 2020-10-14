«التعليم» تعقد دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى

استعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2020، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة ديسكفري، دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التي من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفي العملية التعليمية.وتستمر تدريبات المعلمين، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2020، بالتعاون بين الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ومراكز التطوير التكنولوجي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جميع قاعات مديريات التربية والتعليم بالجمهورية وكذلك الإدارات التعليمية.وتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.