العواصف تقتل 46 شخصا في فيتنام وكمبوديا

لقي 46 شخصا على الأقل حتفهم، خلال عواصف وفيضانات ضربت فيتنام وكمبوديا المجاورتين، طبقا لما ذكرته السلطات اليوم الأربعاء.وذكرت السلطات الفيتنامية أن 12 شخصا آخرين لقوا حتفهم في الفيضانات العارمة اليوم الأربعاء، مما يزيد حصيلة الوفيات في البلاد إلى 36 شخصا.وقالت سلطات الإنقاذ المحلية إنه من بين القتلى 30 شخصا، انجرفوا بسبب الفيضانات، وثلاثة غرقوا في البحر وثلاثة آخرين لقوا حتفهم صعقا بالكهرباء خلال عملية تنظيف.وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام كمبودية أن عشرة أشخاص على الاقل لقوا حتفهم، بينما غرق أكثر من 30 ألف منزل وتم إجلاء الآلاف إلى مناطق مرتفعة ولا تزال الفيضانات العارمة في معظم أنحاء البلاد مستمرة.وحوصر أكثر من 30 شخصا جراء الانهيات الأرضية في فيتنام، لكن لم يعرف مصيرهم.