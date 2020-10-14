رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لافروف»: موسكو على تواصل دائم مع واشنطن

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أن بلاده على تواصل دائم مع واشنطن بشأن العديد من القضايا الدولية، وأبرزها في سوريا وليبيا وأوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا.

وقال لافروف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، لعدد من الإذاعات الروسية،: "إن الولايات المتحدة تحاول كعادتها حل الأمور لمصلحتها دون الأخذ بعين الاعتبار المسائل الداخلية لكل دولة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي دولة كبرى وعظمى ولكنها باتت غير قادرة على حل النزاعات والصراعات لوحدها دون مشاركة الآخرين".

وأضاف:" أن بلاده بدأت فعليًا بتجاهل العقوبات الغربية وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة الأخرى".

وتابع: "أن موسكو تحاول إقامة علاقات مع دول مختلفة لتشكيل حلف سياسي عالمي جديد لمواجهة العنجهية الغربية والأمريكية، التي تحاول فرض سياستها ورأيها على كل الدول".

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والعقوبات الاقتصادي المفروضة على موسكو، قال وزير الخارجية الروسي: "إن بلاده تطرح على نفسها في بعض الأحيان أسئلة من ضمنها جدوى التنسيق والتعامل مع الاتحاد الأوروبي في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة علينا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال خائفًا في تغيير مسار علاقاته مع روسيا.

واعتبر أن الأوروبيين غير مستعدين حاليًا للعودة إلى العلاقات الجيدة مع موسكو بسبب الضغوطات السياسية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لمد يدها للتعاون. واختتم لافروف قائلًا:" إنه يجب الحفاظ على المصالح الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن دون سياسة الإخضاع والإذلال".

موضوعات متعلقة

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

أحدث الأعراض.. كورونا يؤدى إلى فقدان السمع

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء

الصور

image description

تعيين 17 أستاذًا مساعدًا جديدًا بجامعة أسيوط

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اكتشاف مدى بقاء مناعة كورونا لدى مرضى الحالات الشديدة

برودة القدمين تشير إلى أمراض الأوعية الدموية والعصبية

شيء يجب التأكد منه قبل التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

طريقة التعامل مع التوتر بشكل صحيح

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم»: ساحة الابداع فقدت نجما عبر عن قضايا وطنه بصدق

عرض فيلم «بياض الثلج والصياد» بقصر السينما.. الليلة

البيت الفنى للمسرح ينعى محمود ياسين: علامة من علامات الفن

غدا.. قطاع الإنتاج الثقافى يحتفل بذكرى العبور