إلغاء النسخة 58 لمعرض باريس الدولي للزراعة بسبب كورونا

أعلن منظمو معرض باريس الدولي للزراعة إلغاء نسخته الـ 58، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 27 فبراير حتى 7 مارس عام 2021، والذي يعد حدثا بارزا يحضره العديد من المسؤولين والسياسيين الفرنسيين.وقال جان لوك بولين، مدير المركز الوطني للمسابقات والمعارض الزراعية، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه قبل أكثر من أربعة أشهر من إقامة المعرض تم الإعلان عن الإلغاء بسبب الأوضاع الحالية لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وأضاف "يقع على عاتقنا إعلان قرارنا بتأجيل المعرض الزراعي حتى العام التالي، مع الحفاظ على إقامة الأنشطة التي يحتاجها المزارعون.يذكر أن هذا المعرض يعد الحدث الزراعي الأبرز والأضخم في فرنسا، ويعتبر فرصة مهمة لتعريف الجمهور بالمنتجات الزراعية ولقاء المنتجين مباشرة، كما يتميز بحضور تقليدي لرئيس الجمهورية، ويتوافد عليه أعداد كبيرة من سكان باريس لتذوق الأجبان، واللحوم، والخضراوات، والمشروبات والاستمتاع بأجواء ترفيهية.