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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيًّا بالضفة والقدس

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
أ ش أ
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 13 فلسطينيًّا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وطولكرم ورام الله والبيرة وبيت لحم والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر.

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