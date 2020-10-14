بولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 141 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى 141 ألفا و804 حالات، وذلك عقب تسجيل 6 آلاف و526 حالة إصابة جديدة.وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3 آلاف و217 حالة، وذلك عقب تسجيل 116 حالة وفاة جديدة.