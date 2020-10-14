بولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 141 ألفا
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى 141 ألفا و804 حالات، وذلك عقب تسجيل 6 آلاف و526 حالة إصابة جديدة.
وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3 آلاف و217 حالة، وذلك عقب تسجيل 116 حالة وفاة جديدة.
وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3 آلاف و217 حالة، وذلك عقب تسجيل 116 حالة وفاة جديدة.