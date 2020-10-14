«الحضرة» للإنشاد الديني في مكتبة الإسكندرية

يُنظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا لفرقة "الحضرة" للإنشاد الديني، وذلك في تمام الثامنة من مساء الجمعة الموافق 16 أكتوبر، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.جدير بالذكر أن "الحضرة" فرقة إنشاد ديني؛ تهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات إلى المسارح في صورة عروض فنية. وتنقسم عروض الفرقة إلى قسمين، أولهما: إنشاد ديني لقصائد الحب الإلهي والمديح النبوي، وثانيهما: مجلس للذكر الجماعي يذكر فيه أعضاء المجموعة الله سبحانه وتعالى.وفي سياق آخر قدم مركز الفنون العرض المسرحي "الدنيا رواية هزلية" وهو واحد من ثلاثة عروض حصلت على منحة مكتبة الإسكندرية للعروض المسرحية. المسرحية من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وإخراج رامي نادر، على مدار يومين على مسرح القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.