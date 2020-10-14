سقوط مدرس من الطابق الـ3 فى فيصل

أصيب مدرس بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة فيصل، في الجيزة.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل.وبإجراء التحريات تبين أنه مدرس، وتم نقله إلى المستشفى، ووجد مصابا بكسور متفرقة بأنحاء جسده.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.