ألمانيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية والكشف عن الفيروسات (RKI) في ألمانيا، اليوم الأربعاء تسجيل 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع كبير للإصابات لم يحدث منذ شهر أبريل الماضي ذروة تفشي الوباء.وأشار تقرير المعهد إلى أنه "حاليًا، يمكن ملاحظة زيادة متسارعة في معدلات انتقال العدوى بين السكان في ألمانيا"، مشددا على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى.كما لفت إلى أن نسبة حالات الإصابة تزداد بشكل طفيف بين السكان الأكبر سنًا، حيث يعتبر كبار السن بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الشباب.وأضاف التقرير أن عدد المصابين بكورونا قد ازداد في وحدة العناية المركزة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه لا يزال حوالي 9000 سرير للعناية المركزة المجانية شاغرا في ألمانيا.