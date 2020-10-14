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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم «بياض الثلج والصياد» بقصر السينما.. الليلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بياض الثلج والصياد
بياض الثلج والصياد
نضال ممدوح
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يعرض قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم الروائي الطويل The huntsman "بياض الثلج والصياد"، اليوم الأربعاء، فى تمام الثامنة مساء، ضمن برنامج نادي السينما العالمية، وتعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد نادر رفاعى.

الفيلم من إنتاج 2016 يدور في أجواء فنتازيا وتبلغ مدة عرضه ساعتين، من إخراج سيدريك نيكولا ترويان، ومن بطولة تشارليز ثيرون، إيملي بلنت، جيسيكا شاستاين، وكريس هيمسوورث.

تدور أحداث قصة الفيلم حول الحرب المستمرّة بين الخير والشر، من خلال الملكة "رافينا" وشقيقتها "فريا" حيث تبدأ القصة باكتشاف الملكة رافينا بأن فريا على علاقة مع النبيل أندرو وأنّها حامل، تلد فريا طفلتها التي يقتلها أندرو بعد فترة قصيرة.

وما إن تكتشف فريا هذا الأمر حتى تقوم بقتل أندرو في حالة غضب وحزن وينكسر قلبها وتكتشف قوتها وسيطرتها على الجليد، فتذهب إلى الشمال وتبني مملكة جديدة لنفسها، وتصنع جيشًا من الصيادين المدرّبين منذ الصغر، ومن بين هؤلاء الصيادين يظهر "إيريك وسارة"، وهما أفضل الصيادين، ويقعان في حب بعضهم البعض.

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