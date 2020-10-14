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محافظات

المؤبد لعاطل والمشدد لاثنين آخرين لقتلهم سائقًا فى القليوبية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
المؤبد لعاطل
المؤبد لعاطل
كتب- صلاح حسنى
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد 25 سنة لعاطل والمشدد 15 عامًا لاثنين آخرين لقيامهم بقتل سائق وسرقة "التوك توك" الخاص به.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب "ش. ع.ا"، 28 سنة، يعمل سائق "توك توك"، منذ أكثر من 3 أيام على غير عادته.

وتم تشكيل فريق بحث من الجهات الأمنية المختصة وبعد فترة عثر الأهالى بمنطقة شبرا الخيمة على جثة شاب بها طعنات عدة بمناطق متفرقة بالجسم، ومكبل اليدين والقدمين، داخل جوال وملقاة فى أرض فضاء. وبمناظرة الجثة تبين أنها بنفس مواصفات الشاب المبلغ بغيابه.

وبتتبع خط سير القتيل في يوم اختفائه توصلت التحريات إلى أن القتيل معتاد الجلوس على أحد المقاهى وفي يوم اختفائه قابله شاب واستقلا "التوك توك" الخاص بالأخير، ومن حينها لم يظهر المجني عليه.

وكشفت التحريات عن أن "خ.ا.ك"، 33 سنة، عاطل، آخر من تواجد بصحبة المجنى عليه قبل اختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات بمحيط مسكن المشتبه به تم القبض عليه، وبمحاصرته وتضييق الخناق عليه اعترف بقتله المجنى عليه بمشاركة اثنين من أصدقائه.

واعترف المتهم بأنه في يوم الحادث كانت حالته المزاجية سيئة جدًا لعدم توافر أموال لديه لشراء المخدرات التي اعتاد تعاطيها، وأثناء تواجده على المقهى شاهد المجنى عليه يستوقف "التوك توك" الخاص به ويتركه ويجلس على المقهى، وأثناء جلوس المجنى عليه أخرج من طيات ملابسه كمية من النقود متفاوتة الفئات.

فجاءته الفكرة الشيطانية بأن يستدرج المجنى عليه بحجة توصيله، وفى الطريق يستولى على ما معه من نقود، واتصل المتهم على اثنين من أصدقائه وطلب منهما انتظاره بإحدى المناطق المهجورة. وطلب المتهم من المجني عليه توصيله.

وأثناء سيرهما طلب المتهم من المجني عليه الدخول لأرض فضاء، فلما ارتاب المجنى عليه وشك بأمر المتهم رفض؛ إلا أن الأخير أخرج سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) وهدده بها فانصاع له المجني عليه، لكنه فوجئ باثنين آخرين في انتظاره وطلبوا منه ترك "التوك توك" وما معه من نقود ويرحل فعرض المجنى عليه على المتهمين حصولهم على النقود وترك التوك توك له، ولكنهم رفضوا ونشبت بين المجنى عليه والمهتمين مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، فقام المتهم الأول بطعن المجنى عليه طعنات عدة أودت بحياته على الفور.

استمعت محكمة جنايات القليوبية إلى عدد من شهود العيان، كما استمع القاضى إلى مجرى التحريات الذى أكد صحة الواقعة، وأكد تورط الشابين في قتل المجني عليه وقضت المحكمة بحكمها السابق.

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