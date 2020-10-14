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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الجزار»: 29496 وحدة إسكان اجتماعى بحدائق العاصمة بامتداد مدينة بدر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية "1194 عمارة" بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34%.

وأوضح الوزير أن تجاوز نسب التنفيذ الحالية النسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظرًا لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلًا، وهى، 7 مدارس للتعليم الأساسي، و8 حضانات، و11 سوقًا صغيرة (8 محال)، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.​

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